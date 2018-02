3 op de 4 kinderen niet goed vastgemaakt in auto

Drie op de vier jonge kinderen zijn niet goed vastgemaakt in de auto. Dertien procent wordt zelfs helemaal niet vastgemaakt. Dat blijkt uit een studie van Vias Institute, het vroegere Belgisch Instituut Voor de Verkeersveiligheid. “Nochtans vermindert een kinderbeveiligingssysteem de kans op dodelijke verwondingen aanzienlijk”, zegt woordvoerder Stef Willems aan VTM NIEUWS. “Het is dus absoluut noodzakelijk om je kinderen goed vast te maken.”

Voor de studie observeerde Vias Institute in heel het land meer dan 1.000 kinderen in detail hoe ze vervoerd werden. Daarnaast werd via een vragenlijst aan de bestuurders ook informatie verzameld over factoren die een invloed hebben op de manier waarop ze hun kinderen vervoerden.

Niet correct vastgemaakt

En opvallend: uit de studie blijkt dat drie op de vier kinderen in ons land niet correct zijn vastgemaakt in de auto. De kinderen zitten bijvoorbeeld niet in het juiste kinderzitje dat is aangepast aan hun lengte of gewicht, of de riempjes zitten te los. Het percentage kinderen dat correct is vastgemaakt, is iets hoger in Brussel (26 procent) dan in Wallonië (24 procent) en Vlaanderen (21 procent).

De helft van de kinderen (50 procent) zit wel in een juist zitje, maar is niet correct vastgemaakt. Eén op de zeven (14 procent) zit in een zitje dat niet aangepast is aan hun lengte of gewicht, de helft daarvan is bovendien ook niet correct vastgemaakt.

“De kinderzitjes kunnen zowel volgens gewicht als lengte ingedeeld zijn”, zegt Stef Willems daarover. “Je moet dus goed kijken welk zitje geschikt is voor je kind. Daarnaast is het belangrijk dat je de gordel de juiste weg laat maken rond het zitje en dat je de riempjes niet losmaakt. Er moet ongeveer één centimeter zitten tussen het riempje en het kind.”

Helemaal niet vastgemaakt

Nog opvallender: 13 procent van de kinderen wordt helemaal niet vastgemaakt. Het gaat dan zowel over gevallen waarbij er helemaal geen beveiligingssysteem aanwezig is, als kinderen die in een beveiligingssysteem zitten, maar niet zijn vastgeklikt.

Erg belangrijk

Uit de studie blijkt daarnaast dat 77 procent van de ondervraagde bestuurders denkt dat ze hun kind correct en in het juiste zitje vervoerden. Veel ouders zijn dus niet op hoogte dat ze hun kind niet correct vastmaken. Elk jaar krijgen ook ongeveer 5.000 mensen een boete van 174 euro omdat ze zich niet aan de wet rond kinderzitjes houden.

Het is nochtans erg belangrijk om je kind goed en juist vast te maken in de auto. Voor baby's vermindert het de kans op dodelijke verwondingen met 70 procent. Voor kinderen tussen één en vier jaar met 55 procent.

