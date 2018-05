3 nachten werken in Kennedytunnel

De technische problemen in de Kennedytunnel van deze ochtend werden opnieuw veroorzaakt door de lichtarmaturen. Na een noodherstelling is de situatie weer veilig, maar het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) schuift de geplande grondige herstellingen van 4 en 5 juni vooruit om het euvel al sneller te verhelpen. De werken zullen de komende drie nachten plaatsvinden.

Vannacht wordt er gewerkt in de tunnelkoker richting Gent en zal het verkeer er over één rijstrook moeten van 22 tot 8 uur. Volgende nacht wordt er richting Nederland gewerkt van 20 tot 6 uur en in de nacht van zondag op maandag wordt er nog afwisselend doorgewerkt in beide tunnelkokers van 22 tot 6 uur.

Eerder deze maand waren er al problemen met lichtarmaturen die loskwamen boven de rechterrijstrook in beide kokers. Dat zorgde enkele dagen voor grote hinder. AWV voerde toen noodherstellingen uit en besliste dat de reparatie van de lichtarmaturen boven de andere rijstroken pas later zouden gebeuren. Dat zal nu toch sneller dan gepland gebeuren.

Een volledige vernieuwing van de lichtarmaturen volgt in principe volgend jaar.

