3 maanden rijverbod voor man die kleuter doodreed

De politierechtbank in Leuven heeft de intrekking van het rijbewijs van de vrachtwagenbestuurder die op 4 mei een tweejarig meisje doodreed en haar vader ernstig verwondde met drie maanden verlengd. De politierechter wil laten uitzoeken of de bestuurder medisch geschikt is om opnieuw achter het stuur te kruipen.

De man veroorzaakte op 4 mei een ernstig ongeval op de Leuvensesteenweg in Kortenberg. Hij reed met zijn vrachtwagen verschillende geparkeerde auto’s aan en kwam tot stilstand in een bankkantoor. Daarbij raakte een tweejarig meisje dodelijk gewond en ook haar vader werd ernstig geraakt. Hij is intussen aan de beterhand.

In zijn eigen belang

“De rechtbank oordeelde dat in het kader van de verkeersveiligheid, maar ook in het belang van de bestuurder zelf, eerst moet uitgemaakt worden of de bestuurder al dan niet medisch rijgeschikt is alvorens hij terug tot het verkeer kan toegelaten worden”, klinkt het.

Vlak na het ongeval werd zijn rijbewijs al voor vijftien dagen ingetrokken, dat werd vandaag met drie maanden verlengd.

Geen remsporen

Bij het ongeval op 4 mei waren geen remsporen te vinden, de chauffeur verklaarde achteraf dat hij zich niets van het ongeval kon herinneren. Mogelijk werd hij onwel. Het onderzoek naar de feiten is nog volop aan de gang.

