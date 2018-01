3 jaar geleden aanslag op Charlie Hebdo

Het is vandaag exact drie jaar geleden dat Frankrijk wordt opgeschrikt door gruwel. Twee mannen vallen de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo in Parijs binnen en schieten meerdere cartoonisten en journalisten dood. De mannen vluchten weg en schieten op hun pad nog een agent dood. Voor het eerst in lange tijd komt terreur zo dichtbij. Een overzicht van de aanslag op Charlie Hebdo. Aanslag op redactie

Op 7 januari 2015 vallen schutters de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo binnen, zwaarbewapend en gemaskerd. Op dat moment vindt een redactievergadering plaats, waar bijna al de redactieleden op aanwezig zijn. De mannen roepen de namen af van cartoonisten en schieten ze dood. In totaal sterven elf mensen. Even later vluchtten de mannen weg in een zwarte auto. Ze roepen dat ze wraak genomen hebben voor de profeet Mohammed.

Agente neergeschoten

Frankrijk staat in rep en roer. Amper twintig uur na de aanslag op Charlie Hebdo wordt een agente op straat neergeschoten. Ze was samen met een collega ter plaatse gekomen bij een verkeersongeval. Een zwaarbewapende man stapt op hen af en schiet de vrouw neer. Ze overlijdt even later aan haar verwondingen. Niet veel later blijkt dat Amedy Coulibaly de dader is.

Onwaarschijnlijke gruwel

Intussen wordt duidelijk welke gruwel er zich op de redactie van Charlie Hebdo heeft afgespeeld. Ook de details over de vlucht van de daders zijn hallucinant. Ze opereerden uiterst koelbloedig en leken goed voorbereid.

Wereld rouwt

De hele wereld reageert vol afschuw op het drama bij Charlie Hebdo. De slogan ‘Je Suis Charlie’ duikt overal op als steunbetuiging voor de slachtoffers. Overal ter wereld, van New York tot in Japan, worden wakes gehouden.

Klopjacht op daders

In Frankrijk zelf gaat de klopjacht op de daders door. Ondertussen is duidelijk om wie het gaat. Twee broers van Algerijnse afkomst: Cherif Kouachi en Said Kouachi. Maar het zoeken naar de twee verloopt moeizaam.

Gijzeling Parijs

De klopjacht raakt op 9 januari in een stroomversnelling wanneer het nieuws doordringt van een gijzeling in een drukkerij in de buurt van Parijs. Uiteindelijk blijken de broers Kouachi zich daar te verschansen. Niet veel later is er ook een gijzeling aan de gang in een joodse supermarkt in Parijs. Daar is de dader Amedy Coulibaly. Franse televisiezenders houden hallucinante telefoongesprekken met de verschillende daders.

Bloedbad

Beide gijzelingen draaien uit op een bloedbad. De broers Kouachi worden doodgeschoten door de politie wanneer die de drukkerij bestormt. Ook in Parijs valt de politie binnen in de supermarkt, daar loopt het slechter af. Coulibaly schiet vier gijzelaars dood en wordt uiteindelijk zelf ook gedood.

Charlie leeft

In de nasleep van de gruwel werkt de redactie van Charlie Hebdo aan een nieuw nummer. Op de cover staat de profeet Mohammed, met een duidelijke boodschap: “Je suis Charlie.” De cover werd gemaakt door Luz, die enkele maanden later de redactie zou verlaten. Ook nu is Charlie Hebdo nog steeds een begrip in het medialandschap. De redactie verhuisde na de aanslag wel naar een geheim adres en werkt nu in een streng beveiligde ruimte.

Begin van terreur

De aanslag op Charlie Hebdo is de eerste in een reeks terreuraanslagen die Frankrijk en Europa treft. Op 13 november 2015 vinden verschillende aanslagen plaats in Parijs. In 2016 worden onder meer Brussel, Nice en Berlijn getroffen door aanslagen. Ook in 2017 stopte de terreur helaas niet.