3 gewonden bij schietpartij in Deurne

Bij een schietincident in Deurne-Zuid bij Antwerpen zijn vanmiddag zeker3 mensen gewond geraakt. De politie onderzoekt de zaak.

Het verhaal begint bij enkele buurtbewoners die vanmiddag belden naar de politie omdat ze schoten hadden gehoord in de buurt, op straat. Ze hadden ook een auto horen wegrijden.

Toen de politie ter plaatse kwam kon ze geen verdachten of slachtoffers meer vinden. Een politiehond vond wel een wapen en kogelhulzen.

En later meldden zich wel drie mensen in twee ziekenhuizen, ze zijn niet in levensgevaar. Eén van hen heeft een schotwonde in z'n buik. De andere in z'n hoofd. Het gaat om 2 dertigers en een man van 43.

De 3 worden beschouwd als slachtoffer maar ook als dader.