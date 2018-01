3 bussen crashen in Brussel: 6 gewonden

In de Europese Wijk in Brussel is een ongeval gebeurd met drie MIVB-bussen. Dat bevestigt de Brusselse vervoersmaatschappij aan VTM NIEUWS. Bij dat ongeval zijn voorlopig zes mensen gewond geraakt.

Het gaat om twee bussen van lijn 21 en een bus van lijn 12 die crashten op het Luxemburgplein in Elsene. Drie bestuurders, een MIVB-lesgever en twee passagiers zijn gewond geraakt.

Door het ongeval worden de bushaltes Trier en Luxemburg niet bediend.

Foto: Google Maps