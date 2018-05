3 blikseminslagen in Zuid-West-Vlaanderen

Tijdens een hevig onweer vannacht is de bliksem op drie plaatsen in Zuid-West-Vlaanderen ingeslagen. Her en der was er ook wateroverlast.

In de Doornikserijksweg in Bellegem, bij Kortrijk, is de schade het grootst. De bliksem viel in op een schuur en de vlammen sloegen over op een aanpalend huis. “Toen we aankwamen stond de schuur in lichterlaaie”, zegt Hans Van Poucke van de brandweerzone Fluvia aan VTM NIEUWS. “Ook de woning is onbewoonbaar. Gelukkig was de bewoonster niet thuis.”

Ook in de Guido Gezellelaan in Dadizele viel de bliksem neer op een huis. Hier ontstond geen brand, maar toch is er schade. “De elektriciteit viel uit en de stopcontacten zijn uit de muur gekatapulteerd”, zegt bewoner Yentl Messiaen. Ook in de Ingooigemstraat in Ingooigem is er schade nadat de bliksem is ingeslagen op een topgevel.

Het onweer trok tussen 4 uur en 5 uur over de regio. Heel lokaal was er ook wateroverlast, maar zonder veel schade.