3% Belgen walgt van geluid bij appel eten

Drie procent van de Vlamingen heeft misofonie, dat schrijft Het Nieuwsblad. Het geluid van mensen die aan het eten zijn, van chips die kraken of van appels waarin gebeten wordt, doet hen spontaan walgen. Psychiater Arjan Schröder schreef een doctoraat om het onbekende fenomeen meer aandacht te geven.

Het onderzoek naar misofonie startte in 2009, er was toen nog niets over bekend. Uit het doctoraat van psychiater Arjan Schröder blijkt nu dat drie procent van de mensen eraan lijdt. Misofonie betekent letterlijk “de haat van geluid”.

Het eten van een appel zorgt bij de meeste mensen voor ergernis. Het gekraak is voor velen zo onaanhoorbaar dat ze er weg van lopen. Naar de film of op restaurant gaan is dan ook vaak erg vervelend. Maar het gaat verder dan dat: autodeuren die dichtslaan of pennen die klikken, horen ook in het rijtje geluiden waar mensen met misofonie niet tegen kunnen.

Behandeling

In het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam werden al 800 patiënten met misofonie behandeld. Met intensieve therapie wordt er geoefend met geluid om van de aandoening af te raken. In Vlaanderen is er nog geen behandeling beschikbaar.