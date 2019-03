3 auto's in brand gestoken in Antwerpen

Er zijn in Antwerpen in een nacht tijd drie auto's in brand gestoken. Dat bevestigt de politie aan VTM NIEUWS. Omstreeks vier uur moesten twee auto's er aan geloven in de buurt van Park Spoor Noord, vanmorgen volgde nog een in Hoboken.

De eerste brand was in de Biekorfstraat. Die wagen brandde volledig uit, maar er geraakten geen andere voertuigen beschadigd. Een tiental minuten later was er ook een autobrand in de Rupelstraat, aan de andere kant van Park Spoor Noord. Vermoedelijk gaat het om brandstichting vooral gezien de korte tijdspannen tussen de twee branden.

In de Emiel Vandeveldestraat in Hoboken brandde vanmorgen dan een derde wagen uit. Het parket onderzoekt of er een link is tussen de drie branden.