29 personen bestuurlijk aangehouden na rellen Antwerpse derby

29 personen zijn bestuurlijk aangehouden na de rellen die plaatsvonden na de Antwerpse stadsderby tussen Beerschot-Wilrijk en Antwerp, eerder vandaag. "De personen blijven in de gevangenis van de Noorderlaan tot wij vinden dat ze terug de straat op kunnen", zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie aan VTM NIEUWS. "We sluiten niet uit dat er nog een aantal gerechtelijke pv’s zullen volgen. Maar het is nu nog te vroeg om daar iets over te zeggen.”

Na de wedstrijd Beerschot-Wilrijk - Antwerp, ontstonden er rellen. De politie moest tussenkomen en zette het waterkanon in. Er vielen een aantal lichtgewonden, onder wie een agent, en een politievoertuig liep schade op.

“De aanstokers zijn mensen die niet zozeer kiezen voor het sportieve luik van de voetbalwedstrijd maar eerder het geweld probeerden op te zoeken", zegt Bruyns. "Mensen die de confrontatie met de politie opzochten of met de bezoekende supporters.”

Waterkanon en pepperspray "Op een bepaald moment zagen we een groep van ongeveer 300 personen die zich massaal verplaatste", zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns aan VTM NIEUWS. "Wat hun intenties waren is onbekend, maar om een confrontatie te vermijden heeft de politie ingegrepen. Omdat ze niet spontaan op hun stappen wilden terugkeren, hebben onze manschappen het waterkanon en pepperspray ingezet."