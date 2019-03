281 jobs op helling bij Bekaert

Er staan 281 jobs op de helling bij staaldraadfabrikant Bekaert. Het bedrijf wil herstructureringen doorvoeren in ons land. Het nieuws werd intussen door de vakbonden aan de redactie bevestigd.

De fabriek in het West-Vlaamse Moen gaat dicht en de productie verhuist naar Tsjechië. Er gaan 64 jobs verloren.

Ook in andere vestigingen zijn er afvloeiingen. In Ingelmunster verliezen 30 arbeiders, 29 bedienden en 2 kaderleden hun job.

“Meer concurrentie”

“We willen onze competitiviteit verhogen en sneller kunnen inspelen op de noden van onze klanten en de snel veranderende marktontwikkelingen”, laat Bekaert in een persbericht weten. “Meer concurrentie en een te hoge kostenstructuur hebben een nefaste invloed op onze winstmarges. Daarom zijn we genoodzaakt om wereldwijd actie te ondernemen en onze kostenstructuur fors naar beneden te brengen. Het management betreurt de persoonlijke gevolgen van dit plan, maar samen met onze sociale partners zullen we alle opties bekijken om die impact zo beperkt mogelijk te houden.”

De staaldraadproducent stelt momenteel 1900 mensen tewerk in acht vestigingen in ons land: Zwevegem, Moen, Deerlijk, Ingelmunster, Wetteren, Aalter, Erembodegem en Brussel. In 2012 kostte een grote herstructurering al een kwart van alle werknemers in ons land hun job. Toen verdwenen 600 arbeidsplaatsen.