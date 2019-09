280 huiszoekingen in verband met verboden wapens in het hele land

Het Federaal Parket heeft de afgelopen dagen 280 huiszoekingen uitgevoerd in heel België. Die hadden waren gericht op personen verdacht van de illegale invoer van dodelijke vuurwapens. Het betreffen meer bepaald wapens van het type "riot-gun", semi-automatische wapens, handvuurwapens en jachtwapens.

Deze personen worden eveneens verdacht van het bezit van deze wapens zonder vergunning.

In verschillende eerdere gerechtelijke dossiers bleek dat de vuurwapens, illegaal in bezit en inbeslaggenomen bij huiszoekingen, afkomstig waren uit een wapenwinkel in Maubeuge, Frankrijk.

In samenwerking met de Procureur van de Republiek van Avesnes-sur-Helpe en de Franse politie kon de federale gerechtelijke politie in ons land, de aankoop door Belgische klanten van enkele honderden wapens opsporen.

Deze wapens werden vaak gekocht onder de dekmantel van een certificaat van sportschieten in Frankrijk, dat geenszins het bezit ervan in België toelaat.

In totaal zijn er meer dan 638 wapens in beslag genomen. 205 personen werden onderschept voor verhoor, 51 mensen werden van hun vrijheid beroofd.

Bij de huiszoekingen zijn ook enkele kilo’s verdovende middelen en 2 cannabisplantages in beslag genomen.