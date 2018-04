27 illegalen opgepakt op snelwegparking

Op de snelwegparking van Postel (Mol) langs de E34 zijn afgelopen nacht 27 mensen opgepakt die zich illegaal op het grondgebied bevonden. Ze werden aangetroffen in een of meerdere vrachtwagens. Dat meldt de lokale politie van de zone Balen-Dessel-Mol.

Het was een vrachtwagenbestuurder die de politie verwittigde omdat hij opgemerkt had dat er zich verschillende personen in zijn laadruimte bevonden. De politie deed nazicht op de parking en trof in totaal 27 illegalen aan. Er waren zeker drie jonge kinderen bij.

Ze werden overgebracht naar de kazerne van de federale politie in het Antwerpse Wilrijk. Over hun nationaliteit raakten geen details bekend.