27 graden voorspeld, maar waar bleven die?

Alle weermodellen waren het erover eens, het zou vandaag warm worden, tot wel 27 graden Celsius. De ontgoocheling was bij velen dan ook groot toen ze vanmorgen uit het raam keken en een grijze hemel te zien kregen. Buiten was het grauw en koud, terwijl het warm en zonnig moest zijn. Hoe komt dat?

De boosdoeners van dienst waren de wolken. Verwacht was dat het wolkendek in het centrum en oosten van Vlaanderen vandaag snel zou optrekken, zodat de zon vrij spel zou krijgen. Maar dat was niet het geval, de wolken bleven en dus bereikten de zonnestralen de aarde niet, met de gekende gevolgen.

Veel warmer

Vanaf de middag begonnen de wolken wel weg te trekken in de Kempen en daar stijgt de temperatuur dan ook zienderogen. Omstreeks 15 uur was het er al 22,3 graden, de volle 8 graden warmer dan om 12 uur.

De opklaringen trekken verder naar het zuidwesten en ook daar zal het heel wat warmer worden als de wolken weg zijn. Aan de kust zullen de wolken blijven hangen en daar blijft het dus frisser. Mogelijk krijgen we dus later op de dag een situatie zoals in Nederland op dit moment, waar de temperaturen aan de kust en het binnenland meer dan tien graden uit elkaar liggen.