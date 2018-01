2.643 Belgen verklikt bij de fiscus

In 2017 heeft de belastingdienst 2.643 meldingen ontvangen van Belgen die hun buren, familie of collega's 'verklikken'. Dat is een lichte daling met 91 meldingen ten opzichte van 2016, zo schrijven de kranten van Sudpresse.

In 2016 waren er ook al ongeveer evenveel verklikkingen als een jaar voordien. Het aantal meldingen blijft de laatste jaren dus stabiel, terwijl er tussen 2009 en 2015 een stijging van meer dan 500 procent werd opgetekend. De tips komen bij de FOD Financiën binnen via "diverse kanalen", waaronder de belastingdienst, het contactcentrum en de controleurs, maar ook via e-mail of per post.

Bij elke verklikking wordt systematisch een dossier geopend, zegt een woordvoerder. "Daarna gaan we na of er voldoende elementen zijn om eventueel een controle uit te voeren."