25% van scholen heeft asbestprobleem

Ongeveer een op de vier onderzochte scholen in Vlaanderen heeft een dringend asbestprobleem. Daarmee is het probleem drie keer groter dan aanvankelijk gedacht. Dat blijkt uit cijfers die Groen heeft opgevraagd bij minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). Hoewel de scholen melding kregen om actie te ondernemen, deed een derde dat nog steeds niet.

Schauvliege onderzocht vorig jaar 300 scholen op sporen van asbest. In mei 2017 bleek dat twintig scholen een dringend asbestprobleem hadden, maar Groen vroeg begin dit jaar om een update van de cijfers.

Daaruit blijkt dat de situatie ernstiger is dan aanvankelijk gedacht. Niet twintig, maar 69 van de 300 onderzochte scholen bleek een dringend asbestprobleem te hebben.

Een derde deed niets

Volgens minister Schauvliege kregen alle scholen reeds tweemaal een mailing van OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) om actie te ondernemen en zich aan te melden om de sanering te bespreken. Maar ongeveer één derde van de scholen deed dat nog niet, klaagt Vlaams parlementslid voor Groen Johan Danen aan.

"Rond asbest heerst helaas een vals gevoel van veiligheid", zegt Danen. "Dat komt omdat de gezondheidsgevolgen van contact met asbest pas na twintig tot veertig jaar zichtbaar worden. Het wordt dringend tijd dat we actie ondernemen.”

Heel wat schoolgebouwen in Vlaanderen hebben nog asbestcementen gevelleien of CV-leidingen waar asbest rond zit. Bij beschadiging van het materiaal lopen leerlingen en leerkrachten een groot risico. Afgelopen maandag nog werd het Xaveriuscollege in Borgerhout ontruimd nadat er bij werken in een asbesthoudende leiding geslepen was.