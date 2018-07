25 ton afval na zomers weekend aan de kust

Na het zomerse weekend hebben de reinigingsdiensten aan onze kust minstens 25 ton afval van het strand opgehaald. Dat blijkt uit een rondvraag van VTM NIEUWS.

De toeristen gooien het afval meestal in één van de vele vuilnisbakken op het strand, maar soms laten ze het ook ter plaatse achter, op de plek waar ze hebben gezeten. >

In Oostende is het meeste afval van het strand geruimd, maar liefst 12 ton. In Blankenberge, met een minder lang strand, is 3,5 ton afval opgehaald. Ook in de andere kustgemeenten hadden de reinigingsdiensten het extra druk na het zomerse weekend, maar niet elke badstad houdt bij hoeveel afval er exact is opgehaald. Naar schatting zal ook in de andere gemeenten meer dan dan 10 ton afval van het strand geruimd zijn.

Op sociale media duiken beelden op van afval dat gisteravond op het strand is achtergebleven, en waar de meeuwen massaal hun voedsel zoeken. Dat komt voor een deel ook doordat de vuilnisbakken op sommige plaatsen uitpuilden, zoals in Oostende. De toeristen lieten hun afval dan maar vlak bij de vuilnisbak achter. “Op drukke dagen maken we alle vuilnisbakken zeker drie keer per dag leeg”, zegt een verantwoordelijke. “Maar als er een massa toeristen op het strand zit, zoals dit weekend, kunnen we het niet altijd bolwerken. Het is ook niet altijd makkelijk om de vuilnisbakken te ledigen als er zo veel volk op strand zit.”

Maar soms laten toeristen hun afval ook gewoon ter plaatse achter. De vrijwilligers van Proper Strand Lopers maken elke avond, als de toeristen weg zijn, een stuk strand van 500 meter proberen. Maar gisteren was het echt niet te doen. In een uur tijd verzamelden de vrijwilligers 4 volle vuilniszakken afval aan de waterlijn in Oostende, en ook 261 stuk pmd en vier flesjes die inwisselbaar zijn voor statiegeld.