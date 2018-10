25 graden in Ukkel: dagrecord verbroken

Er staat geen maat op het zomerweer van 2018: om 14 uur deze namiddag bedroeg de temperatuur in Ukkel al 25,0 graden. Dat is niet enkel een nieuw dagrecord (dat dateerde uit 2001 met 23,8 graden), het is ook de zestigste zomerdag van het jaar. Enkel 1947 deed nog beter met 66 zomerdagen.

De komende uren loopt de temperatuur zelfs nog verder op. Het is niet onmogelijk dat we vandaag nog een absoluut warmterecord voor de maand oktober breken. Dat record staat op 26,9 graden, op 1 oktober 2011.

Vorig jaar was het rond deze tijd ook uitzonderlijk warm. Op 16 oktober werd het in Ukkel 25,7 graden. Nooit viel een zomerse dag zo laat in de herfst.