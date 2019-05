24ste persoon besmet met legionella

In de ruime omgeving van de Gentse kanaalzone zijn intussen 24 mensen met legionella besmet. Zonet werd namelijk duidelijk dat ook een 24ste patiënt is opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn ook al twee mensen aan de ziekte overleden.

De patiënt kreeg de eerste ziekteklachten op 17 mei, meldt het Agentschap Zorg en gezondheid. De man heeft een duidelijke link met Evergem en is opgenomen in het ziekenhuis. Hij liegt niet op intensieve zorgen.

Gisteren meldde het Agentschap Zorg en Gezondheid Vlaanderen nog dat er bij vijf bedrijven in de Gentse haven sporen van de legionellabacterie aangetroffen. Bij twee van de vijf bedrijven was het aantal bacteriën voldoende hoog om een mogelijke bron van besmetting te zijn geweest.

