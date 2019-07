24 drugsdealers opgepakt op Tomorrowland, slechts 1 van hen is Belg

Op het eerste weekend van Tomorrowland zijn 24 drugsdealers opgepakt en 231 mensen werden betrapt met drugs in hun bezit. Dat heeft het parket zonet meegegeven in een persconferentie.

21 van de 24 drugsdealers die opgepakt werden zijn gedagvaard. Drie andere dealers zijn voor de onderzoeksrechter verschenen en aangehouden, ze blijven dus nog in de cel. Opvallend is dat er maar één van hen Belg is. Al de andere dealers hebben een anderen nationaliteit.

231 gebruikers werden betrapt op het bezit van drugs en werden meteen beboet.

Vorig jaar werden er ongeveer evenveel mensen opgepakt en beboet.

Er zijn ook nog 44 zogenaamde 'inklimmers' opgepakt die zonder ticket op het festivalterrein geraakt waren.