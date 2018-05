23ste Belgian Pride trekt door Brussel

De Belgian Pride, de jaarlijkse optocht van de LGBTI-gemeenschap (lesbian, gay, bisexual, transgender, intersexed), trekt vandaag voor de 23ste keer door het centrum van Brussel. De organisatie verwacht een recordopkomst.

Tientallen delegaties hullen de straten van Brussel in de regenboogkleuren. Het thema dit jaar is ‘Your local power’. Daarmee strijden de deelnemers voor veiligheid voor lesbiennes, homo- en biseksuelen en transgenders in de eigen buurt.

Zo willen ze maatregelen voor diversiteit en tolerantie voor de LGBTI-gemeenschap op de agenda krijgen. Die politieke boodschap verkondigen ze niet toevallig dit jaar, met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht.

Recordopkomst

Nog tot 18.00 uur trekt de Pride door het centrum van de hoofdstad. Nadien kunnen het publiek en de LGBTI-gemeenschap nog tot middernacht feesten in de Pride Village op de Brusselse Kunstberg. Daar zijn doorlopend concerten en animaties.

De Pride is elk jaar een groot feest. Vorig jaar zakten maar liefst 90.000 bezoekers af naar het Brusselse centrum. Dat moeten er dit jaar minstens even veel zijn, zegt de organisatie. Ze verwacht dan ook een recordopkomst.

Verkeershinder

De politie Brussel Hoofdstad Elsene verwacht dat de Pride verkeershinder zal veroorzaken in het centrum van de stad. Daarom zijn alle betrokken straten verkeersvrij gemaakt en is parkeren er verboden. Enkele openbare parkings in het centrum (Grote Markt - Schildknaap - Munt) zullen tijdens de parade niet of slechts beperkt bereikbaar zijn. Het Centraal Station wordt bediend maar enkele ingangen zullen niet toegankelijk zijn.

Homofobie en Transfobie

Eergisteren was het nog de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, om aandacht te vragen voor het probleem van haat, geweld of discriminatie ten opzichte van holebi’s en transgenders. VTM NIEUWS sprak toen met Jasper (21), die vijf jaar geleden de ingrijpende stap zette om aan zijn transitie naar transman te beginnen.