22-jarige bromfietser omgekomen

Afgelopen nacht is een 22-jarige bromfietser om het leven gekomen na een botsing met een wagen in de Holstraat in Sint-Gillis-Waas. Een passagier die achterop de bromfiets zat, raakte lichtgewond. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen.

Ook de bestuurder van de auto, een 19-jarige man uit Sint-Gillis-Waas, raakte lichtgewond. Het parket stelde een verkeersdeskundige en een wetsgeneesheer aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Volgens de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige zou de bestuurder van de bromfiets geen voorrang hebben verleend.

Foto: archief