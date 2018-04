22 graden, maar wel kans op onweer

De temperatuur kan vandaag oplopen tot 22 graden. In de namiddag vergroot de kans op regen en onweer.

De dag begint op de meeste plaatsen droog met zon in het oosten. De temperaturen in het binnenland stijgen tussen 17 en 22 graden. Aan zee blijven door een matige wind uit noordelijke richtingen de temperaturen steken tussen 9 en 12 graden en blijft het mogelijk mistig. Het KMI waarschuwt ook voor felle regen- en onweersbuien in de avond.

Vanavond en vannacht ontwikkelen er zich vanaf het zuidoosten meer en fellere buien die kunnen gepaard gaan met onweer. In de loop van de nacht wordt het droog vanaf de Ardennen en verschijnen er opklaringen. De minima liggen tussen 7 of 8 graden aan zee en in Hoog-België, en tussen 10 à 12 graden in het centrum.

Rest van de week

Morgenochtend is het eerst droog en gedeeltelijk bewolkt met temperaturen tussen 11 en 17 graden. Woensdag krijgen we droog weer met mooie zonnige perioden en sluierwolken. Het wordt aangenaam warm tussen 14 en 18 graden bij een zwakke en veranderlijke wind. Donderdag en vrijdag is het in de voormiddag telkens overwegend droog en vrij zonnig, na de middag wordt het wisselvallig met buien en kans op onweer. De maxima liggen tussen 13 en plaatselijk 19 graden.