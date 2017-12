2017 was zwaarste filejaar ooit

Het afgelopen jaar was het zwaarste filejaar ooit. We hebben nog nooit zo veel en zo lang in de file gestaan als in 2017. Bovendien dijen de files uit over het hele land en over de hele dag. Dat blijkt uit de jaarlijkse filebarometer van Touring Mobilis.

Alleen al de laatste weken stonden we massaal in de file. Maandag 11 december stond er bijna 1.300 kilometer file, dinsdag 21 november 445 kilometer en donderdag 30 november nog eens 457 kilometer.

Verspreid

We hebben al langer het gevoel dat de files jaar na jaar zwaarder worden, maar dit jaar klopt alle records. Drie jaar geleden was er op geen enkel moment meer dan 400 kilometer file op de wegen. In 2017 was dat maar liefst 15 uur het geval.

De files concentreerden zich enkele jaren geleden nog rond de grote steden, maar nu zijn ze verspreid over het hele land. Zo is de reistijd op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarden en Sint-Stevens-Woluwe tijdens de daluren met bijna twintig procent gestegen.

Neerslag

De grootste oorzaak voor de files is het weer. Tijdens de ochtend- en avondspits wordt de topdrukte in minstens de helft van de gevallen bepaald door neerslag, net als tijdens de twee grootste filepieken. Die werden opgetekend op zondag 10 december (755 kilometer file) en op maandag 11 december (1.294 kilometer), toen het hevig sneeuwde.

“We doen wat we kunnen”, reageert minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) aan VTM NIEUWS. Hij laat weten dat hij volop inzet op meer capaciteit in de weginfrastructuur en in alternatieven voor de wagen.