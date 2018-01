2017 is vijfde warmste jaar ooit

Met een gemiddelde temperatuur van 11,3 graden, gaat 2017 de geschiedenisboeken in als het vijfde warmste jaar sinds 1833. Dat meldt het KMI. Normaal bedraagt de gemiddelde jaartemperatuur 10,5 graden.

Het gemiddelde werd het voorbije jaar vooral omhooggetrokken door de maand maart, toen een nieuw warmterecord werd gevestigd. Ook in de maanden mei, juni en oktober was het warmer dan normaal.

De laagste temperatuur van het jaar werd op 23 januari geregistreerd in Elsenborn (Bütgenbach). Daar was het toen -17,4 graden. Het hoogste maximum werd op 22 juni gemeten. In Houyet steeg de temperatuur toen tot 36,2 graden.

Sneeuw en onweer

De overige jaarwaarden kunnen als normaal bestempeld worden. Zo viel er in Ukkel 749,1 mm neerslag tijdens 209 neerslagdagen. Er waren 21 sneeuw- en 89 onweersdagen.

De zon scheen in totaal 1.559 uur en 2 minuten, wat ook normaal is. December was de somberste decembermaand in meer dan 80 jaar, zo bleek al, maar januari en maart waren daarentegen abnormaal zonnig.

11,9 graden

Het warmste jaar ooit gemeten is nog altijd 2014. De gemiddelde jaartemperatuur bedroeg toen 11,9 graden.