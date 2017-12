2017 eindigt met regen en rukwinden

Het jaar 2017 wordt vandaag uitgezwaaid met flink wat regen en stevige rukwinden. Ook nieuwjaarsnacht verloopt wisselvallig en met kans op buien.

Vooral in de voormiddag zal het vandaag regenen. De maxima liggen rond de dertien of veertien graden. Er zijn rukwinden tot zeventig kilometer per uur.

Ook vannacht is er kans op buien en wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. De minima liggen rond zes of zeven graden. De wind blijft vrij krachtig waaien vanuit het zuidwesten.

Nieuwjaarsdag wordt iets minder zacht. In de namiddag gaat het regenen. Dinsdag mogen we af en toe zon verwachten en is het overwegend droog bij acht graden.