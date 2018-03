20.000 pv's wachten om gepost te worden

Zo’n 20.000 processen-verbaal van de wegpolitie liggen te wachten om gepost te worden. Dat schrijft Het Nieuwsblad. De reden daarvoor is het tekort aan personeel om ze naar Bpost te brengen. Volgens politievakbond VSOA gaat het nog maar om de recentste achtergebleven pv’s. Op deze manier dreigt de staat zo’n miljoen euro aan inkomsten te missen.

De minnelijke schikkingen, de voorstellen om een boete te betalen, hebben overtreders al ontvangen. Bij gebrek aan de bijbehorende processen-verbaal weten overtreders niet welk misdrijf ze gepleegd hebben.

Als het pv niet binnen de veertien dagen volgt, is dat een goede reden om de boete voor de politierechter aan te vechten, met een reële kans op succes.

De federale politie is op de hoogte van het probleem, maar het wordt wellicht direct opgelost. Alle hoop is gericht op het nieuwe, elektronische beheersysteem waarbij boetes elektronisch behandeld worden en waarbij boete en pv samen worden opgestuurd. Dat staat gepland voor eind deze maand. De berg niet-verzonden pv’s zal in afwachting waarschijnlijk enkel nog groter worden.

