20.000 CurieuzeNeuzen voor onderzoek luchtkwaliteit

Op 20.000 plaatsen in Vlaanderen wordt vandaag gestart met CurieuzeNeuzen, een groot burgeronderzoek naar de luchtkwaliteit in Vlaanderen. De deelnemers zullen vier weken lang de hoeveelheid stikstofdioxide in hun straat meten. Op die manier moet een gedetailleerd beeld van de luchtkwaliteit tot stand worden gebracht.

Duizenden gezinnen, maar ook honderden scholen, bedrijven, verenigingen en gemeentehuizen installeren vandaag de meetapparatuur voor het CuriezeNeuzenproject. De opstelling is een vouwbord met twee buisjes, dat aan een raam op de eerste verdieping wordt opgehangen. Op die manier kan tot zaterdag 26 mei de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht worden gemeten.

En we zijn...vertrokken!

Let erop het bord correct te installeren: op een recht raam (geen Velux), onderkant buisjes gelijk met onderkant bord, ... Lees de handleiding!

Veel installatieplezier aan alle #CurieuzeNeuzen pic.twitter.com/qNh80TjfEM — CurieuzeNeuzen Vlaanderen (@CNVL2018) 28 april 2018

Meetpunten

De 20.000 meetpunten werden geselecteerd uit maar liefst 52.626 kandidaten die zich hadden opgegeven voor het project. Bij het kiezen van de meest relevante meetpunten werd gemikt op een maximale spreiding. Zo zijn er meetpunten in alle Vlaamse gemeenten, zowel langs grote als kleine wegen.

De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden om de huidige modelkaarten voor luchtkwaliteit te verbeteren. De resultaten worden eind september verwacht. Het CurieuzeNeuzenproject is een initiatief van de Universiteit Antwerpen, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en De Standaard.