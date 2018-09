200 bomen geveld na ‘communicatiefout’

Door een fout bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zijn gisteren 200 jonge beuken langs de op- en afrit van de E403 gerooid. Het AWV bood de stad al verontschuldigingen aan, maar schepen Elsie Desmet (CD&V) is niet tevreden. “Er moeten evenveel nieuwe bomen geplant worden. Liefst hier, desnoods elders.”

Het was enkele aandachtige bestuurders maandag al opgevallen. Arbeiders in opdracht van Agentschap Wegen en Verkeer waren bezig met het rooien van de bomenrij langs de op- en afrit van de E403 in Torhout. Daar staan sinds 2003 telkens twee rijen jonge beuken. De beuken aan de kant van de ventwegen bleven onaangeroerd, de bomen aan de kant van de op- en afrit werden gerooid. Honderd bomen aan de linkerkant én honderd bomen en aan de rechterkant liggen sinds gisteren tegen de vlakte. Het lijkt wel één lang bomenkerkhof over een afstand van ruim twee kilometer. “We wisten van niks”, zegt schepen van Groen Elsie Desmet (CD&V), die verontwaardigd is. “Deze bomen zijn het symbool van Torhout. Wie de stad binnenrijdt, doet dat langs die imposante bomenrij. De bomen zijn in 2003 geplant, toen de op- en afrit werd aangelegd. Ze waren stilaan uitgegroeid tot volwassen beuken.”

Hele rij tegen de vlakte

De bomen zijn gekapt in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid. Maar het was helemaal niet de bedoeling dat ze allemaal tegen de grond gingen. “Enkel de bomen die zich het dichtst bij de op- en afrit bevonden, hadden gerooid mogen worden”, klinkt het bij AWV. “Door een communicatiefout tussen een van onze medewerkers en de aannemer zijn alle bomen in deze rij gerooid.” Eigenlijk hadden dus enkel een paar bomen gerooid moeten worden, om de veiligheid van de chauffeurs te garanderen.

Elders in Torhout

Het stadsbestuur kreeg al verontschuldigingen van het Agentschap Wegen en Verkeer en wil nu zo snel mogelijk rond de tafel zitten. “Bomen hebben een grote waarde in de stad”, vindt schepen Desmet. “Ze halen fijn stof en CO2 uit de lucht. Ze bufferen ook water. Wij laten het hier niet bij. Wij willen graag een compensatie. Dat is het minste wat het Agentschap Wegen en Verkeer kan doen. Er moeten dus minstens evenveel nieuwe bomen geplant worden. Het liefst zien we ze op dezelfde plek aangeplant. Als dat niet kan, dan graag op een andere plaats in Torhout. Wat hier gebeurd is, kan echt niet. We vragen ons ook af of de kaalslag op een correcte wijze is uitgevoerd, want ook daar hebben we geen garanties over gekregen.”

De stad zit binnenkort samen met AWV om te bekijken wat er mogelijk is en wat er moet gebeuren. De gesneuvelde bomen zullen de komende dagen in de hakselaar verdwijnen.