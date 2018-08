20 transmigranten opgepakt in Kruibeke

De politie van Kruibeke in Oost-Vlaanderen heeft vanochtend twintig transmigranten opgepakt. Nochtans had de politiezone begin deze week nog aangekondigd dat ze niet langer actief op zoek gaat naar migranten, omdat ze altijd maar blijven terugkeren. De twintig mensen zijn opgepakt aan twee bushaltes.

Veertien agenten van de lokale politie hebben omstreeks 4 uur deelgenomen aan de actie. De federale politie leverde geen bijstand. In totaal werden twintig mensen opgepakt, die voorlopig in de cel blijven. De Dienst Vreemdelingenzaken beslist over hun verdere aanhouding.

"Wij komen wel nog als er klachten binnenkomen", zegt korpschef Wim Pieteraerens aan VTM NIEUWS. "Zo hebben de buschauffeurs van De Lijn de afgelopen weken aangegeven dat ze aan bepaalde bushaltes niet meer wilden stoppen omdat daar grote groepen transmigranten voor overlast zorgen." De transmigranten nemen van daar dan de bus naar Antwerpen.