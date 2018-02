20 ondervoede ezels in beslag genomen

De Inspectie Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid heeft twintig verwaarloosde ezels die op een weide in Moorsel (Tervuren) stonden, door een dierenarts in beslag laten nemen. De inspectie had na een vijftal klachten een onderzoek geopend, zo meldt ROB-tv.

De ezels werden opgehaald en worden nu verzorgd door het dierenopvangcentrum De Zorghoeve uit Leefdaal. "De dieren zijn er helemaal niet goed aan toe", zegt Giovanni Persoons van De Zorghoeve. "Ze zijn ondervoed en stonden op een kale weide zonder beschutting. Ze hadden ook geen vers drinkbaar water of hooi ter beschikking. De hoeven waren helemaal niet verzorgd en zijn al meer dan een jaar niet gepakt door de hoefsmid."

De politie heeft intussen een pv opgesteld en de eigenaars kunnen een fikse boete verwachten. Volgens Persoons kunnen de eigenaars de dieren enkel terugkrijgen na betaling van de kosten en de naleving van de maatregelen die Dierenwelzijn hen zal opleggen. In het andere geval is het aan het opvangcentrum om een nieuwe thuis te zoeken voor de twintig ezels.

Foto: archief