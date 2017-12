20 miljard als we deze straaljagers kopen

Frankrijk biedt ons land 20 miljard euro aan als België de Rafale-straaljager van de Franse vliegtuigbouwer Dassault koopt in plaats van de concurrenten. Dat blijkt uit documenten van Dassault, die De Tijd kon inzien.

Frankrijk had ons land eerder al een 'breed samenwerkingsverband' aangeboden als de federale regering de Rafale zou verkiezen boven de concurrenten F-35 en Eurofighter. Parijs en Dassault Aviation hebben inmiddels een concreet voorstel uitgewerkt, waarmee ze de Belgische regering alsnog willen verleiden.

Parijs leek zichzelf buitenspel te hebben gezet, doordat het de procedure niet heeft gevolgd die de Belgische regering had uitgewerkt voor de opvolging van de F-16's. Maar nu blijkt dat de Fransen en Dassault zich niet aan de procedure hebben gehouden omdat ze meer economische compensaties aan de Belgische industrie willen aanbieden dan mogelijk was binnen het kader dat de Belgische regering had uitgetekend.

Dassault biedt een economische return van 100 procent van de aankoopprijs, wat neerkomt op zo'n 20 miljard euro over 20 jaar en meer dan 5.000 jobs van hoogtechnologische waarde.

Lobbymachine

Minister van Defensie Steven Vandeput is niet onder de indruk van het aanbod. "Het Franse aanbod is te mooi om waar te zijn", zegt de N-VA-minister. "De lobbying draait op volle toeren, dat is nu wel duidelijk."