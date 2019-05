20 mensen naar ziekenhuis na ongeval met hoogspanningskabel in Mol

In Mol hebben zijn twintig mensen naar het ziekenhuis gebracht na een ongeval met een hoogspanningskabel bij een kampioenenviering van de U19 meisjes ploeg van Hockey Club Inter Mol, dat bevestigt de burgemeester van Mol Wim Caeyers (CD&V) aan VTM Nieuws. Vier slachtoffers zijn zwaargewond, maar niet in levensgevaar.

“De slingers die in de lucht geschoten werden, hebben de hoogspanningskabels geraakt waardoor er als het ware een bliksemschicht naar beneden is geschoten. De personen die het dichtste in de buurt stonden hebben een serieuze elektrisch schok gekregen”, vertelt burgemeester Caeyers.

De stroominslag zorgde dat in totaal werden twintig mensen opgenomen in de twee ziekenhuizen, acht van hen zijn zaterdagavond terug thuis. Bij drie slachtoffers is gespecialiseerde hulp in het ZNA Stuivenberg nodig. De slachtoffers zijn tussen de 8 en 80 jaar oud. De hulpdiensten waren heel snel ter plaatse en de slachtoffers krijgen begeleiding van slachtofferhulp.

“Dit is een heel ongelukkig toeval. Niemand heeft er bij stil gestaan wat er zou kunnen gebeuren bij het afschieten van die slingers”, zegt de burgemeester van Mol.

Familiale club

"Het is een grote klap voor deze familiale club met heel veel leden. Net op het belangrijkste moment, het kampioen spelen eindigt zo in mineur. Dat is hard aangekomen", aldus burgemeester Caeyers.