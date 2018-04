2 vliegtuigen te dicht bij elkaar boven Leuven

In het luchtruim ten zuidoosten van Leuven zijn twee vliegtuigen op 23 februari elkaar dichter dan de voorgeschreven minimumafstand genaderd. Dat bevestigt de FOD Mobiliteit aan VTM NIEUWS. De Air Accident Investigation Unit is een onderzoek gestart. De feiten raakten nu pas bekend.

De twee vliegtuigen zijn elkaar op vrijdag 23 februari te dicht genaderd in het luchtruim ten zuidoosten van Leuven. De twee toestellen kruisten elkaar op ongeveer twee kilometer hoogte met een hoogteverschil van 684 voet of ongeveer 200 meter, terwijl de normale afstand tussen de vliegtuigen nochtans 1.000 voet of 304 meter moet bedragen. De twee toestellen zijn elkaar horizontaal tot op ongeveer 1,5 kilometer genaderd, wat de alarmsignalen in de cockpit deed afgaan.

Onderzoek gestart

“Het is zeker niet zo dat de vliegtuigen bijna op elkaar zijn gebotst, maar ze hebben de voorgeschreven minimumafstand niet gerespecteerd”, zegt de FOD Mobiliteit aan VTM NIEUWS. Het incident werd daarom gemeld aan de Air Accident Investigation Unit, die een onafhankelijk onderzoek gestart is. In het belang van dat onderzoek wordt voorlopig geen verdere informatie geven.

De FOD Mobiliteit zegt dat “het veiligheidsonderzoek als doel heeft aanbevelingen voor te leggen om het veiligheidsniveau van de luchtvaart te verhogen en te vermijden dat gelijkaardige incidenten in de toekomst nog kunnen gebeuren. Het onderzoek is niet bedoeld om fouten aan te duiden of eventuele administratieve, burgerlijke of strafrechtelijke verantwoordelijkheden te bepalen.”