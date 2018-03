2 verdachten opgepakt voor voyeurisme

Er zijn twee verdachten opgepakt voor het voyeurisme in de Hogeschool Gent. Een van hen - een 22-jarige man - werd gisteren al opgepakt. De andere - een 41-jarige man - werd deze namiddag opgepakt. Beide mannen komen uit regio Gent. Dat heeft het parket bevestigd aan VTM NIEUWS.

Bij de 22-jarige verdachte werd één huiszoeking gedaan, naar aanleiding van de aanhouding van de tweede verdachte (de 41-jarige man) werden drie huiszoekingen gedaan. De politie ontving tot op heden klachten van vier potentiële slachtoffers. Er wordt onderzocht of die vrouwen effectief gefilmd werden. De politie zet ook alles in het werk om eventuele andere slachtoffers te identificeren.

Een voyeur filmde minstens tien vrouwen in de sporthal van de Hogeschool Gent en sloeg ook toe in een zwembad, op zijn eigen werkplek en in een buurtwinkel. Op die manier zou hij minstens zeven bijkomende slachtoffers gemaakt hebben.

Voyeuristisch forum

Dgreedb, zo staat de voyeur bekend bij de 170.000 leden van het forum, is al lid van het forum waar voyeuristische beelden gedeeld worden sinds 2008. Hij is echter zelf pas beelden beginnen delen in 2016. Die beelden filmde hij onder andere vrouwen in de douches van de HoGent door het sleutelgat van een toilet of mindervalidendouche.

De voyeur postte ook andere foto’s en video’s. Die filmde hij onder de rok van een vrouw in een buurtwinkel of onder het bureau van een kortgerokte collega. Bovendien heeft de man ook een filmpje gedeeld waarin een geklede vrouw te zien is. In die video wordt duidelijk dat de dader en het slachtoffer elkaar kennen: de jonge vrouw glimlacht naar de camera.

