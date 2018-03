2 toeristes verkracht in Antwerpen

Twee Nederlandse vrouwen zijn dit weekend door vier mannen verkracht in een Antwerps hotel. Dat bevestigt het parket van Antwerpen aan VTM NIEUWS. De politie kon al drie verdachten oppakken en is een vierde op het spoor.

De twee vrouwen van 21 en 22 jaar waren vrijdag in Antwerpen en trokken ’s avonds naar discotheek 'Roxy', zegt Het Nieuwsblad. Daar raakten ze aan de praat met enkele mannen en werden ze waarschijnlijk verdoofd met een drug als ‘Rohypnol’.

Gestolen

Daarna ging één van de mannen met hen terug naar hun hotelkamer, waarna hij waarschijnlijk de anderen binnenliet. Om 8.20 uur zag een receptioniste hoe de vijf mannen het hotel opnieuw verlieten. Nog even later werden de vrouwen zelf verward wakker. Hun geld en gsm’s waren verdwenen, en toen het hotelpersoneel hen vertelde over de vijf mannen, lichtten ze de politie in.

Toen ’s avonds een van de mannen terugkeerde naar het hotel, hield de hoteluitbater hem daar tot de politie ter plaatse was.

Twintigers

"In totaal zijn er vier verdachten, allemaal twintigers", zegt woordvoerder Lentl Jespers van het parket van Antwerpen. "Drie van hen komen uit Antwerpen, één uit Temse. Drie van hen zitten al in de cel, één wordt nog gezocht door de politie. Ze worden aangeklaagd voor verkrachting, diefstal en schuldig verzuim."

Foto: Google maps