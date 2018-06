2 spoorbonden willen eind juni staken

De Onafhankelijke Vakbond voor Spoorwegpersoneel (OVS) heeft een stakingsaanzegging van 24 uur ingediend voor het treinbesturingspersoneel, die ingaat op 27 juni om 22.00 uur. Dat heeft de vakbond bekendgemaakt. Het Autonoom Syndicaat van Treinbestuurders (ASTB) kondigt op zijn beurt een 48 urenstaking aan vanaf vrijdag 22 juni om 3 uur ’s morgens.

OVS wil naar eigen zeggen protesteren tegen een voorstel tot herwaardering van het besturingspersoneel. De datum werd volgens OVS "bewust gekozen om studenten in de examenperiode zo veel mogelijk te ontzien". Nadien volgen mogelijk verdere acties.

"Op de Nationale Paritaire Subcommissie van 6 juni werd een voorstel tot herwaardering van het besturingspersoneel doorgedrukt. Dit voorstel wordt door een meerderheid van het betrokken personeel verworpen", klinkt het bij OVS. De vakbond eist de intrekking van dit voorstel en de start van nieuwe onderhandelingen "die tot een voorstel dat breed door het besturingspersoneel gedragen wordt, moeten leiden".

ASTB

Ook treinbestuurdersvakbond ASTB is misnoegd over het voorstel tot herwaardering. "Er was geen overleg met de OVS", aldus de ASTB-woordvoerder. "We hebben deze ochtend vernomen dat zij ook een stakingsaanzegging indienen."