2 parachutisten storten neer in 1 weekend en overleven klap

Dit weekend hebben er twee ongevallen met parachutisten plaatsgevonden in ons land. In de buurt van Spa is een vrouw gisteren zwaargewond geraakt bij een parachutesprong, en vanmiddag stortte iemand neer in het Limburgse Oudsbergen. Beide slachtoffers overleefden de klap.

De vrouw in Spa kreeg haar parachute niet open tijdens haar sprong, belandde in een boom, en overleefde dat. Ze is wel zwaargewond. Het slachtoffer werd gevonden door een groepje scouts uit Landen.

Omstreeks 16 uur vandaag stortte een man neer op een akker in Oudsbergen na een sprong uit een vliegtuig. De exacte omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk.