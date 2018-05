2 op de 3 Belgen is blij met Europa

67 procent van de Belgen vindt het goed dat ons land lid is van de Europese Unie (EU). Dat blijkt uit de nieuwste Eurobarometer. Het Belgisch vertrouwen in de EU is daarmee met drie procent gegroeid in vergelijking met vorig jaar en ligt nog altijd een stuk hoger dan het Europese gemiddelde van 60 procent.

Met de Eurobarometer onderzoekt het Europees parlement op gezette tijden het draagvlak voor het EU-lidmaatschap in de verschillende lidstaten.

Ons land doet het daarin doorgaans erg goed: zowat twee derde van de Belgen vindt het lidmaatschap een goeie zaak, 77 procent is er zelfs van overtuigd dat het land profiteert van het lidmaatschap.

Groeiend vertrouwen

Het Belgische vertrouwen in de EU zakte tijdens de eurocrisis, maar groeit sindsdien wel weer, dit jaar met drie procentpunt. Ook in de andere Europese lidstaten ziet het Europees parlement ondanks de brexit weer een groeiend draagvlak.

Hoogste score

In totaal vindt 60 procent van de Europeanen het lidmaatschap positief, vorig jaar was dat 57 procent. Iets meer dan twee derde (67 procent) vindt dat zijn of haar land profiteert van het EU-lidmaatschap, en dat is zelfs de hoogste score sinds 1983.