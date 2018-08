2 mannen gevat voor moord agent Spa

Twee mannen die verdacht worden van de moord op de agent in Spa gisteren, zijn gevat in Nederland. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS.

In de nacht van zaterdag op zondag werd in Spa een agent doodgeschoten. De 38-jarige politieman werd omstreeks twee uur 's nachts neergeschoten. Dat gebeurde in de avenue Reine Astrid.

Drie Nederlanders die bij een caféruzie betrokken waren, vertrokken met een taxi maar die werd door de politie tegengehouden. Eén inzittende loste een schot waarbij de agent fataal geraakt werd. Er werd nog tevergeefs geprobeerd de politieman te reanimeren.

Uitlevering

België gaat de uitlevering vragen van de twee verdachten. Dat zegt de politie van het Nederlandse Limburg op basis van een verklaring van het parket van Verviers.

Het verhoor van Ivo T., de Nederlander die zondagochtend al kon worden gevat, is deze namiddag nog bezig. De man zal in de loop van de avond voor de onderzoeksrechter verschijnen, die zal beslissen of hij onder aanhoudingsmandaat wordt geplaatst. Het parket geeft voorlopig geen verdere info over zijn verklaringen.

Belangrijke getuigen meldden zich

"De twee andere klanten werden een half uur voordien opgepikt in Francorchamps door diezelfde taxi en zaten op het moment van de schietpartij nog steeds in deze taxi", verklaarde de politie in een opsporingsbericht vanmorgen.

Volgens de politie gaat het om "twee zeer belangrijke getuigen" van de doodslag op de politieagent. Zij hebben zich vanmorgen gemeld en konden mogelijk voor een doorbraak in het dossier zorgen.