2 granaten gevonden in Gent in 2 dagen

Het Gentse gerecht is een onderzoek gestart nadat vandaag opnieuw een granaat werd gevonden in een Gents park. Dat gebeurde gisteren ook al. Uit beide springtuigen was het ontstekingsmechanisme verwijderd maar dat kon pas worden vastgesteld nadat DOVO ter plaatse kwam.

De granaat werd vandaag aangetroffen in het Koningin Astridpark. Gisteren werd er ook al één gevonden in het Banierpark.

"De politie stelde een perimeter in. DOVO werd verwittigd en nam de granaat mee. Die bleek al onklaar te zijn, want de springstof was verwijderd en het ontstekingsmechanisme was onklaar gemaakt", zegt parketwoordvoerster An Schoonjans.

Beide feiten worden nu grondig onderzocht in de hoop een mogelijke dader te kunnen identificeren en eventueel de kosten voor beide operaties op te kunnen verhalen.