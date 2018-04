2 gemeenten hijsen holebivlag niet

In alle Vlaamse en Brusselse gemeentehuizen wordt op zeventien mei de regenboogvlag gehesen voor de Internationale Dag tegen Homofobie. Twee gemeenten doen niet mee: de Vlaams-Brabantse faciliteitengemeenten Kraainem en Drogenbos.

Op 17 mei 1990 schrapte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) homoseksualiteit officieel uit de internationaal gehanteerde lijst van ziekten. Tot dan toe gold homoseksualiteit voor de WHO als een 'psychische aandoening'. Çavaria, een koepel van meer dan honderdtwintig holebiverenigingen, vraagt alle Vlaamse en Brusselse gemeentebesturen al enkele jaren om die dag de veelkleurige vlag te hijsen.

Faciliteitengemeenten

In 2016 weigerden zes gemeenten, vorig jaar twee, en nu opnieuw twee. Het ging twee jaar op rij om Drogenbos en Kraainem, twee Vlaamse faciliteitengemeenten met een Franstalige politieke meerderheid in de Brusselse rand. In Drogenbos is de burgemeester de plaatselijke kasteelheer Alexis Calmeyn (Drogenbos Plus), in Kraainem Dorothée Terlinden-Cardon de Lichtbuer (cdH).

"Ik heb helemaal niets tegen holebi's, ik heb zelfs al homo's getrouwd", verdedigt Terlinden-Cardon haar njet. "Het ding is: als we het doen voor deze gemeenschap, dan moeten we het morgen ook doen voor de scouts en god-weet-wie-nog."

Vlaggenkwesties

Terlinden-Cardon zegt geen verklaring te hebben voor het feit dat op 308 Vlaamse en 19 Brusselse gemeenten het uitgerekend twee faciliteitengemeenten zijn die weigeren. "Men zal toch niet gaan insinueren dat het communautaire een rol speelt?"

In Drogenbos denkt Alexis Calmeyn dat vlaggenkwesties in de Brusselse rand als vanzelf iets gevoeliger liggen. "Een gemeentehuis is een publiek gebouw en daar hoort neutraliteit te heersen", zegt hij. "Daar horen geen andere vlaggen te hangen dan die van de gemeente, Vlaanderen, België en Europa", zegt hij. "Als wij een uitzondering maken voor de internationale dag tegen de homofobie, weet ik zeker dat de vraag ook gaat komen op de internationale dag tegen kanker. Ik vind dat seksualiteit tot de privésfeer behoort en dat ook moet blijven."

Homomoord

In Kraainem argumenteerde schepen Nahyd Meskini van de Union des Francophones (UF) op de gemeenteraad dat het geen dag van of voor iets is, maar tegen. De Belgische holebigemeenschap herdenkt op zeventien mei Ihsane Jarfi, een jonge dertiger van Marokkaanse afkomst die in 2012 het slachtoffer werd van de eerste als zodanig beoordeelde Belgische homomoord.

Nahyd Meskini: "Tijdens een veiligheidsenquête kwam onlangs naar voor dat een inwoonster van Drogenbos last had van homofoob gepest. Zelfs al gaat het om slechts één persoon, dan is dat er één te veel. Je zou dit eerder verwachten op het platteland dan in de Brusselse periferie."

Meskini is wel optimistisch: "Toen we er vier jaar geleden voor het eerst over stemden, was het mijn stem tegen veertien andere. Deze keer was het zes tegen negen."