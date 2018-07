2 doden en 2 kritiek na ongeval met gezinswagen

In Kooigem, deelgemeente van Kortrijk, zijn vanavond een vader en zijn zoon van acht om het leven gekomen bij een zwaar ongeval. Ook een vrouw, wellicht de partner van de man, zijn twee dochters en andere zoon raakten gewond. Twee van zijn kinderen zijn nog kritiek.

De zes slachtoffers wonen allemaal in Moeskroen, wellicht horen ze allemaal tot hetzelfde gezin. De vader zat alvast met zijn vier kinderen van acht, zes, vier en anderhalf in de auto. De politie onderzoekt nog of de vrouw in de wagen de partner is van de man en de moeder van de kinderen.

Getuigen zagen hun Ford Cabrio met hoge snelheid op de Doornikserijksweg rijden. Ter hoogte van een kruispunt ramde de auto een verkeersgeleider, waardoor de vader aan het stuur de controle over zijn wagen verloor. Die kantelde bijna en botste tegen een elektriciteitspaal. Vlak daarvoor was de maxi-cosy met daarin zijn baby van anderhalf uit de auto geslingerd.

Twee doden, twee kritiek

De balans is zwaar. De vader aan het stuur, een dertiger, was op slag dood. Ook voor zijn zoon van acht, die achteraan zat, kwam alle hulp te laat. Nog twee kinderen werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Zijn baby die uit de auto werd geslingerd raakte als bij wonder maar lichtgewond, net zoals de vrouw die naast hem zat.

De vader heeft nog proberen te remmen, dat bewijzen de remsporen op de plaats van het ongeval. Een deskundige van het parket onderzoekt de omstandigheden van het ongeval, ook een wetsdokter is ter plaatse gekomen. Voor dat onderzoek werd de weg afgesloten.

Hoge snelheid

Op de gewestweg mag je maximaal 70 kilometer per uur rijden, maar volgens de getuigen reed de bestuurder veel sneller. Ter hoogte van dat kruispunt zijn eerder al zware ongevallen gebeurd.

"Ik pleit al geruime tijd voor trajectcontrole op die weg”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne van Kortrijk aan VTM NIEUWS. “Maar men zegt dat ik geduld moet hebben. Omdat het een gewestweg is, kan ik niet veel meer doen. Ik betreur dat er eerst nog een zwaar ongeval moet gebeuren.”