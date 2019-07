Op de E40 in Nevele richting Gent zijn twee doden gevallen bij een verkeersongeval. Een auto in panne stond op de pechstrook en is aangereden door een vrachtwagen.

De wagen werd zo’n honderd meter meegesleurd. Door het ongeval is er enorm veel hinder richting Brussel. De linkerrijstrook is afgesloten voor het verkeer.

Richting kust stond deze voormiddag op dezelfde E40 tot twaalf kilometer file na een ongeval met enkel stoffelijk schade. De weg richting kust is inmiddels opnieuw vrij.