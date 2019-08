2 brandweermannen overleden bij brand in Beringen

In Beringen, in Limburg, zijn twee brandweermannen omgekomen bij een hevige brand in een leegstaand pand. Dat bevestigt zonecommandant Bert Swijsen. Er vielen ook vier gewonden tijdens de interventie. Het parket onderzoekt de zaak.

(Lees verder onder de video)

Rond 2 uur deze nacht vatte een leegstaand gebouw in de Koolmijnlaan in Beringen vuur. Het was een uitslaande brand in een complex gebouw. Terwijl de interventieploegen het gebouw binnendrongen om de brand te bestrijden, heeft zich een ontbranding van de hete rookgassen in het gebouw voorgedaan, zei de zonecommandant. in een persconferentie. Niet alle brandweermannen konden zichzelf daarbij in veiligheid brengen. "Door de hitte en de drukgolf stortte een deel van het gebouw in", voegt hij daar nog aan toe.

“De maximale inzet van alle collega’s tijdens de zoekactie ten spijt, werden de 2 vermiste brandweermannen helaas levenloos teruggevonden door hun collega’s", aldus Bert Swijsen. Daarnaast raakten ook vier brandweermannen van de zone Zuid-West Limburg gewond, drie mensen lichtgewond en één persoon zwaargewond. De lichtgewonden zijn met een rookintoxicatie naar het ziekenhuis in Heusden-Zolder gebracht, maar mochten intussen het ziekenhuis verlaten. Eén brandweerman is met zwaardere verwondingen naar het ziekenhuis in Leuven gevoerd. Alle drie de slachtoffers zijn van de post Heusden-Zolder.

De brandweermannen die bij de interventie aanwezig waren, worden momenteel opgevangen en krijgen psychologische ondersteuning. Ook de korpsen van De zonecommandant bedankt ook alle ploegen en veiligheidsdiensten voor hun inzet. “Ik wil de betrokken ploegen en de getroffen families mijn steun betuigen. Dit is een zwaar verlies voor de brandweer.”

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het gebouw waarin het vuur ontstond, is een leegstaand en onbewoonbaar gebouw, waar af en toe krakers wonen. Vroeger was op die plaats een groot winkelpand dat bestond uit verschillende aparte ruimtes die ooit één waren gemaakt..