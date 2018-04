1ste zelfrijdende bus straks op Zaventem

Brussels Airport gaat vanaf begin 2020 een zelfrijdende elektrische bus testen. Een jaar later zouden er ook passagiers kunnen meerijden op een traject tussen de terminal en vrachtafdeling Brucargo. "De shuttle zal het eerste autonome voertuig in België zijn dat rijdt in volledig gemengd verkeer", klinkt het bij De Lijn en Brussels Airport, die het project samen uitvoeren.

De vervoersmaatschappij en de luchthavenuitbater sloten al in 2015 een principeakkoord rond zelfrijdende shuttles op de luchthaven. Na het nodige studiewerk - ook door een Nederlands bedrijf, het expertisebureau Ricardo Nederland - werd de constructie van de bus nu toegewezen aan 2GetThere uit Utrecht. Dat heeft al ervaring met autonome voertuigen, onder meer in Nederland en het Midden-Oosten.

Fabrieksterrein

Het Nederlandse bedrijf haalde het van vier andere kandidaten. Daarvan hadden er twee een Belgische link. Zo was Staca, een pachter van De Lijn uit Kortenberg, betrokken via zijn Franse moedermaatschappij Keolis die samenwerkte met het eveneens Franse Navya. Anderzijds was de Nederlandse busbouwer VDL, die een belangrijke vestiging heeft in Roeselare, kandidaat samen met

Maar het werd dus 2GetThere. Het Nederlandse bedrijf zal eerst de technologie ontwikkelen. In het najaar van 2019 zou de bus voor het eerst getest worden, eerst nog op de fabrieksterreinen. Vanaf begin 2020 zouden de testritten dan verplaatst worden naar Brucargo.

Beperkte snelheid

Als al die tests positief zijn, zou de zelfrijdende shuttle vanaf 2021 passagiers, werknemers en bezoekers beginnen vervoeren op een vast traject tussen de terminal en Brucargo. Dat zal gebeuren tegen beperkte snelheid en onder supervisie van een dispatcher.

“Spitstechnologie”

De Lijn en Brussels Airport verdelen de kosten van het project. "Dit is spitstechnologie die echt tot de verbeelding spreekt", stelt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). "In andere landen rijden er al enkele voertuigen zonder chauffeur, maar dat is vaak in een eigen bedding met een steward aan boord. Hier is het de bedoeling dat de zelfrijdende shuttle autonoom over de openbare weg navigeert."

De Lijn onderzoekt ook de haalbaarheid van autonome shuttles in enkele steden, maar die projecten staan nog niet zo ver. Er werd nog geen constructeur voor aangeduid.

Foto: De Lijn/Brussels Airport