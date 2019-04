19-jarige die vrouw doodreed op zebrapad in Koekelberg had nog maar zijn voorlopig rijbewijs

De man die gisteren in Koekelberg een 30-jarige vrouw doodreed, had slechts een voorlopig rijbewijs. Dat meldt het Brusselse parket vandaag. Het is nog niet duidelijk of er passagiers in zijn wagen zaten.

Het voorlopig rijbewijs van de jongeman werd voor vijftien dagen ingetrokken, bevestigt het parket. Volgens de politie zaten er ook twee passagiers in de auto, wat niet mag met een voorlopig rijbewijs. Maar dat kan het parket nog niet bevestigen. De bestuurder was niet onder invloed van alcohol of drugs en werd gisteren na verhoor opnieuw vrijgelaten.