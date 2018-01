1,88% positief bij weekend zonder alcohol

Bij het grote ‘weekend zonder alcohol achter het stuur’ werd 1,88 procent van de gecontroleerde bestuurders positief bevonden aan alcohol-of drugsinname in het verkeer. Dat laat de federale politie weten in een persbericht. Dat zijn er beduidend minder dan vorig jaar, toen blies 2,12 procent nog positief.

Naast de federale politie deden ook 128 lokale politiezones mee aan de grote blaasmarathon die vrijdagavond om zes uur begon en maandagochtend om zes uur eindigde. In totaal werden 47.921 bestuurders aan controle onderworpen. 36.866 kregen een prétest en 11.055 moesten in een ademtesttoestel blazen. 902 bestuurders (1,88%) reden onder invloed van alcohol. Dat is opvallend minder dan bij de eerste editie van het weekend zonder alcohol achter het stuur, toen nog 2,12% van de gecontroleerde bestuurders onder invloed van alcohol reed.

“Het doel van die aangekondigde actie was de weggebruikers aan te moedigen hun gedrag te veranderen en oplossingen te vinden om niet meer achter het stuur te kruipen na het gebruik van alcohol of andere stoffen”, klinkt het nog. “De bestuurders moeten zich er bewust van zijn dat er heel wat alternatieven bestaan en de reflex hebben er gebruik van te maken.”