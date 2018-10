180 vluchten geschrapt door staking Aviapartner op Brussels Airport

Driehonderd mensen hebben omwille van de staking bij bagageafhandelaar Aviapartner de nacht doorgebracht in de terminal op Brussels Airport. De luchthaven installeerde bedjes voor de getroffen passagiers. Voor vandaag zijn er al 180 vluchten geannuleerd. Brussels Airport verwacht dat de staking nog tot morgenochtend 6 uur hinder zal veroorzaken.

Bij Aviapartner brak gisteren rond 17.30 uur een staking uit. Daardoor waren gisteren in totaal 53 vluchten (aankomst en vertrek) geschrapt. Het personeel en de vakbonden zijn de “loze beloftes van de directie beu” en voeren daarom actie. De socialistische transportbond BTB hekelt een “compleet gebrek aan sociaal overleg” bij de bagageafhandelaar.

Brussels Airport raadt reizigers aan om na te gaan wie de bagageafhandelaar is van hun luchtvaartmaatschappij. Op Zaventem zijn twee afhandelaars actief: Aviapartner en Swissport. “Enkel de vluchten van Aviapartner zijn getroffen”, zegt de woordvoerster van Brussels Airport Company, Florence Muls. Ze raadt reizigers aan om contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij en indien mogelijk enkel te reizen met handbagage.

Sociaal overleg

“Wij wachten de beslissing van de vakbonden van Aviapartner af”, zegt Muls. In de voormiddag is er sociaal overleg gepland tussen vakbonden en directie. Eerder had ACLVB-secretaris Fouad Bougrine al laten weten dat aan de directie een eisenbundel is overgemaakt met punten en afspraken die, “ondanks veel beloftes”, nog steeds niet nagekomen zijn. De directie heeft intussen meegedeeld daar in dialoog over te willen gaan.

ACLVB verwacht dat de directie tijdens het overleg met “duidelijke oplossingen” komt en “garanties” dat beloftes zullen nagekomen worden. Volgens Bougrine is de actiebereidheid bij het personeel zeer groot.

Ongelegen

De staking bij Aviapartner treft niet alleen de bagageafhandeling. “Al hun operaties op de tarmac zijn gestopt.” Ook bijvoorbeeld de mensen die met ‘tractors’ de vliegtuigen terugduwen richting startbaan, hebben het werk neergelegd. De hinder zal nog zeker tot morgenochtend 6 uur duren.

Onder meer Ryanair, Easyjet en British Airways werken met Aviapartner als bagageafhandelaar. Brussels Airlines is niet getroffen. Die maatschappij werkt samen met Swissport.

Brussels Airport raadt de reizigers aan om via de website te controleren of hun vlucht afgehandeld wordt door Aviapartner. Contacteer uw luchtvaartmaatschappij indien uw bagage ontbreekt bij aankomst. “Als u vandaag of morgenvroeg moet reizen, raden wij u aan enkel met handbagage te reizen”, klinkt het op de website.

Het personeel bij Aviapartner legde het werk neer onder meer uit protest tegen een “totaal gebrek aan sociaal overleg”. Met de herfstvakantie voor de deur, komt de staking voor sommige reizigers wel heel ongelegen. “Dat is zeer vervelend”, erkent Langenus. “Maar onze problemen zijn al sinds januari gekend. Wij hebben heel veel moeite gedaan, maar de directie heeft de problemen alleen maar laten toenemen in plaats van ze op te lossen.”

Omgeleid naar andere luchthavens

Luchtvaartmaatschappij TUI fly heeft de meeste vluchten die voorzien waren op Brussels Airport afgeleid naar de luchthavens van Charleroi en Luik. Een vlucht is afgeleid naar Rotterdam, meldt TUI-woordvoerster Sarah Saucin. Vier vluchten vertrekken wel in Zaventem.