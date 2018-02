18 Waalse notarissen slachtoffer cyberaanval

In Wallonië zijn achttien notariskantoren slachtoffer geworden van een cyberaanval. Dat bevestigt de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat aan VTM NIEUWS. De computers van de notarissen zijn geïnfecteerd met ransomware. Dat wil zeggen dat hun computers geblokkeerd worden door een virus, tot ze losgeld betalen.

"De cliënten van de kantoren hoeven zich geen zorgen te maken”, zegt notaris Jelle Van Hove, de woordvoerder van de federatie. “De hackers hebben geen toegang tot de gegevens van die klanten in het kantoor, vermits deze beveiligd en gecodeerd zijn. Er zullen ook geen gegevens verloren gaan.”

“De hackers zijn er wel in geslaagd om een reeks gegevens te blokkeren. Ze vragen nu geld om die te deblokkeren. Daar zullen de notariskantoren niet op ingaan”, zegt Van Hove nog.

Oplossing

“Onze ICT-mensen hebben een oplossing gevonden om de toegang te deblokkeren, het vraagt alleen enige tijd. De federatie is trouwens in de weer om de beveiliging van de toegang tot gegevens nog te versterken”, aldus nog Van Hove.

Wat is ransomware?

Ransomware wordt ook wel eens gijzelsoftware genoemd. Het is een soort virus dat je computer binnendringt via een malafide download of een mailtje. Het virus blokkeert gegevens op je computer en vraagt losgeld om deze gegevens weer vrij te geven.

De aangevallen kantoren komen uit één regio, maar om welke regio het gaat, wil de notarisfederatie niet zeggen om de anonimiteit van de getroffen kantoren te garanderen.

"Betaal niet" "Als je ransomware ontvangt, mag je zeker niet betalen. Je moet meteen alle apparaten die aangesloten zijn aan je computer, bijvoorbeeld back-ups, deconnecteren om te verhinderen dat die ook besmet raken", zegt Olivier Bogaert van de federale Computer Crime Unit. "Bij zo'n aanval wordt je scherm geblokkeerd door een venster dat opent. Het is belangrijk om te achterhalen op dat venster om welk soort ransomware het gaat. Politiediensten van overal bieden op de website ransomware.org sleutels aan om die ransomware te deblokkeren."

Je kan ook een klacht indienen bij je lokale politie en hen vertellen om welk soort ransomware het gaat. "Staat het type ransomware nergens vermeld, dan proberen wij een nieuwe sleutel aan te maken. Vinden we die sleutel niet dan moet je de computer opnieuw installeren. Het losgeld betalen haalt meestal niets uit", zegt Bogaert nog.